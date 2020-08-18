اشتباك بين الجيش السوري والقوات الامريكية في الحسكة

وقع اشتباك مسلح، اليوم الثلاثاء، بين الجيش السوري وقوات الاحتلال الامريكي في منطقة ريف القامشلي شمال شرق سوريا، ما اسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين السوريين.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه لحظة وقوع اشتباكات بين عناصر من ‎الجيش السوري والقوات الأميركية، اسفر عن استشهاد جندي سوري، واصابة اثنين آخرين باستهداف طائرات أميركية حاجزا للجيش السوري جنوب شرق القامشلي في ريف الحسكة. وفق موقع قناة العالم.

ونقلت القناة عن مصدر عسكري سوري، أن الاشتباك وقع بعد منع دورية للاحتلال الأميركي لنقطة حاجز مرور، وقيام عناصر الجيش بإطلاق الرصاص، ويتابع بالقول :"إن مروحيتين أميركيتين استهدفت عناصر الحاجز السوري بالرشاشات الثقيلة، بعد 30 دقيقة من وقوع الاشتباك".

وعلق ـ"التحالف الدولي" على الحادث، أنه "أن القوات الامريكية المرافقة مع قوات "قسد" تعرضت عند نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري وأثناء مرورها بالنقطة، لنيران من أفراد متواجدين بالقرب من نقطة التفتيش" على حد زعمها.

وزعم أن التحالف لم يشن أي غارة جوية في تلك الأثناء، منوها بأنه لم تقع أي خسائر في صفوف التحالف، وأن التحقيق لا يزال جارياً.