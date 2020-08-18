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مسؤول إماراتي رفيع يشيد برئيس الموساد الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:33 - 18 اغسطس 2020
الامارات واسرائيل الامارات واسرائيل
تقارير
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التقى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، رئيس الموساد ومبعوث رئيس الوزراء "الإسرائيلي" يوسي كوهين، الذي يزور دولة الإمارات حاليا.

وأشاد طحنون بالجهود المبذولة من كوهين والتي ساهمت في نجاح التوصل لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وناقش الجانبان آفاق التعاون في المجالات الأمنية، وتبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء فيروس كوفيد-19.

وتطرقا في حديثهما إلى سبل دعم معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، كما سيكون للمعاهدة دور في إحلال السلام في المنطقة، بالإضافة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

يشار إلى أن الاتفاق الاماراتي الإسرائيلي التطبيعي، حظي برفض فلسطيني تام، واعتبرته قيادة السلطة الفلسطينية أنه اتفاق يشكل خيانة للقضية الفلسطينية والقدس والأقصى.

 

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