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د. أسامة العبد: مؤتمر جامعة الإسراء يكتسب أهمية خاصة في ظل جائحة كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:22 - 18 اغسطس 2020
مؤتمر التعليم الالكتروني الذي تنظمه جامعة الاسراء بغزة مؤتمر التعليم الالكتروني الذي تنظمه جامعة الاسراء بغزة
تقارير
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قال الدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية :إن المؤتمر الذي تعقده جامعة الإسراء في قطاع غزة، حول التعليم الالكتروني يكتسب أهمية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت على كل مناحي الحياة ومنها قطاع التعليم.

وأضاف العبد في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "جامعة الإسراء رائدة في العلم والمعرفة والبحث العلمي، ولقد آن الأوان في استخدام تقنية التعلم عن بعد لأنه تشكل مرحلة استكشافية لمستقبل التعليم".

وتابع يجب دارسة التحديات وطرح البدائل لدعم صانعي القرار حتى يستفيدوا منها، خاصة أن جامعتنا لديها الكفاءات العلمية بما يخدم مؤسسات التعليم".

وأوضح علينا أن نستثمر هذا المؤتمر بما يمكن الجامعات مواجهة الأزمات والمعيقات، والاستكشاف في العالم الرقمي الذي تتجه المؤسسات التعليمية اليوم له.

وطالب الجامعات الفلسطينية والإسلامية باستخدام هذه التقنية وتطويرها، بما يتلاءم مع المراحل التعليمية المختلفة.

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