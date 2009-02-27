الاحتلال يعتقل شقيقين من دير الغصون شرق طولكم ويقتحم رامين

فلسطين اليوم-طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شقيقين من بلدة دير الغصون شمال طولكرم أثناء توجههم إلى أراضيهما الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.

وذكر مزارعون من دير الغصون أن قوات الاحتلال المرابطة على البوابة الزراعية التي أقامها الاحتلال على أراضي بلدة عتيل والتي تحمل الرقم ((609 اعتقلت على الساعة السادسة من صباح اليوم الشقيقين معاذ ومصعب إبراهيم بركات (22 عاما) و(18 عاما)، إثناء عبورهما البوابة للعمل في أراضيهما الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.

على الصعيد ذاته، اقتحمت قوة احتلالية قوامها 13 جيبا عسكريا، عند الساعة الثانية من فجر اليوم، بلدة رامين شرق طولكرم وتجولت في شوارعها وأزقتها الداخلية واحتجزت عشرات الشبان لعدة ساعات داخل ساحة إحدى الورش في القرية وحققت معهم ميدانيا قبل أن تفرج عنهم لاحقا.