البروفيسور أبو زهري: مؤتمر جامعة الإسراء سيخرج بتوصيات لصانعي القرار

قال رئيس دائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير الفلسطينية أ. د علي أبو زهري، إن مؤتمر جامعة الإسراء الإلكتروني الدولي يأتي في وقت مهم للغاية، تستمر فيه انعكاسات أزمة جائحة "كورونا"، على مناحي الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية والثقافية.

جاء ذلك في كلمة له بالجلسة الافتتاحية اليوم الثلاثاء لمؤتمر "واقع ومستقبل التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في ضوء انتشار جائحة كورونا"، برعاية وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني محمود أبومويس.

وأوضح البروفيسور أبو زهري أن أهمية المؤتمر تأتي كونه يضع على رأس أعماله، الخروج بتوصيات ودراسات مستندة على أسس علمية، يمكن من خلالها تقديم المشورة لصانعي القرار، في إطار عملية تقييم متواصلة لمسار التعليم الإلكتروني، الذي فُرض على الكثير من المؤسسات التعليمية الفلسطينية، وفي مقدمتها مؤسسات التعليم العالي.

ونوّه إلى أن دائرة التربية والتعليم بمنظمة التحرير عملت على دعم المبادرات والمشاريع الرائدة المتعلقة بالتعليم الإلكتروني.

وقال "تمكنّا وفي إطار دورنا من تجهيز مديريات التربية والتعليم في محافظات الوطن كافة بما فيها القدس، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لديهم، عبر تزويدهم بمعدات وتقنيات التعليم عن بعد، بتمويل من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ودعم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لمبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان: مليون طفل فلسطيني مبرمج، وكذلك مبادرة وزارة الثقافة لأنشطة ثقافية عن بعد".

وتابع "هذا بالإضافة إلى اليونسكو والإيسيسكو معًا للمبادرة الريادية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مجال مساهمة قطاع التعليم العالي في محاربة انتشار فيروس كورونا، وانخراطه في جهود وزارة الصحة من خلال المتطوعين في كليات المهن الطبية في الجامعات الفلسطينية".

وبيّن أن اللجنة الوطنية الفلسطينية بحثت العديد من المواضيع المهمة والتخصصية، بما فيها التعليم الإلكتروني، "إذ تتولى اللجنة التعميم ومتابعة المشاركة ومخرجات مختلف هذه الأنشطة والفعاليات على جهات الاختصاص".

وأشار إلى أن الاتجاه العالمي في المؤسسات التعلمية بما فيها مؤسسات التعليم العالي، على وقع التقديرات باستمرار جائحة كورونا لفترة قادمة، يتجه نحو الدمج ما بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد.

ونوّه إلى أن هذا الأمر، يدفع باتجاه وجوب إيلاء مزيد من الأهمية لبناء القدرات وتأهيل الكوادر والطلبة، والبنى التحتية، وتطوير طرائق التدريس والتعليم وملاءمة والمناهج والمساقات مع المحتوى الرقمي، واستخلاص العبر من التجارب السابقة.

وتابع "هذا يدفع أيضًا باتجاه المباشرة بالتفكير لوضع نظام خاص ناظم لمسار التعليم الإلكتروني، من وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يجري مناقشته وإقراره بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، على أن يستند هذا النظام على تقييم موضوعي والتجارب السابقة، ورؤية استشرافية دراسات تنبؤية للمستقبل للتعامل مع أزمة كورونا الراهنة، وأيّة أزمات".

ويشارك في مؤتمر جامعة الإسراء المنعقد ليومين (18-19 /2020/8) مشاركة علمية فاعلة من شخصيات ومؤسسات محلية وعربية ودولية وازنة، فضلًا عن مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.