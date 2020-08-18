برهوم: سنخوص معركتنا بقوة مع الاحتلال لكسر الحصار على غزة

أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم الثلاثاء، على أن الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله ومنها :"حماس" "لن تقبل باستمرار هذا الحصار وبقائه أمرا واقعا"، مشدّدًا على انه سنعمل جميعا على خوض معركتنا مع العدو وبكل قوة وبكافة الوسائل والأدوات لكسر الحصار وإنهائه.

وعدّ برهوم، استمرار الاحتلال الاسرائيلي في حصاره لقطاع غزة، وتفاقم أزمة الكهرباء وشل وتعطيل الحياة اليومية للناس، أنها "جريمة بحق الإنسانية لا يمكن السماح باستمرارها أو السكوت عنها".

وحمّل القيادي، الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته الكاملة عن نتائج وتداعيات حصاره المقيت اتجاه سكان غزة.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي فرضت حصارًا مشدّدًا على قطاع غزة، منذُ عام 2007، ما نجه عنه اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة طالت كافة مناحي الحياة.