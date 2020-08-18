"الكنيست" يصادق بالقراءة التمهيدية على قانون حول الميزانية العامة

صادق "الكنيست" الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي يقضي بإرجاء موعد تمرير الميزانية العامة بمائة يوم، وفق قناة "كان" العبرية.

جاء ذلك، لمنع الحيلولة دون حل "الكنيست" التشريعي، وتتم الدعوة إلى إجراء انتخابات رابعة، في وقت تشهد فيه دولة الكيان انتشار لفيروس كورونا، وذلك يوم الاثنين المقبل.

وحدث خلاف بين حكومة الائتلاف، إذ يصّر رئيس الوزراء بالتناوب، بنيامين نتنياهو، على أن تكون الميزانية لعام واحد 2020 فقط، فيما يطالب شريكة بيني غانتس بان تكون الميزانية لعامين.

وأكدت القناة، أنه صوّت على مشروع القانون الذي قدمته كتلة "ديرخ ايرتس" 62 نائبًا، فيما عارضه 37 آخرون، مشيرةً إلى أنه تم إحالة المشروع إلى لجنة المالية البرلمانية لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، في ختام التصويت.

من جهته، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو يرفض في هذه المرحلة دفع مشروع القانون إلى الأمام إلى حين اتضاح مآل المفاوضات مع حزب "كاحول لفان" حول مسائل ائتلافية مدار خلاف.

بينما ان انتهت المفاوضات بين الجانبين دون نتائج، تم الاتفاق على استمرار الاتصالات أثناء الأيام المقبلة.