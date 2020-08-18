الاحتلال يعتقل والدة وأشقاء منفذ عملية الطعن بالقدس

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاله والدة وأشقاء منفذ عملية الطعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، الليلة.

وأوضح موقع واللا العبري، أن جيش الاحتلال اعتقل والدة منفذ عملية الطعن قرب باب حطة المؤدي إلى المسجد الاقصى، واثنين من أشقاءه في بلدة السواحرة الشرقية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، أمس، بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه الطبية من الوصول للشاب الذي أصيب برصاص الاحتلال، قبل أن يتم الاعلان عن استشهاده.

وأكد موقع 0404 العبري، أن "جنديًا أصيب بجراح، جراء طعنه بالسكن في صدر".

يشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي اعتاد على تنفيذ عمليات الاعدام بحق الشبان المقدسيين، والادعاء بأنهم كانوا يحاولوا تنفيذ عمليات طعن لتبرير جرائمه، لكن العديد من الفيديوهات فضحت جنود الاحتلال الإسرائيلي وبينت أكاذيبهم وكيف يعدمون الشبان بدم بارد.