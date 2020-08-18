نتنياهو: اتفاق التطبيع مع الامارات لا يشمل موافقة على امتلاكها طائرات أف 35

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق التطبيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يشمل موافقة حكومته على بيع الولايات المتحدة الأمريكية، طائرات من طراز "إف - 35" (الشبح) لأبوظبي.

وغرد نتنياهو على حسابه عبر "تويتر"، قائلاً: "إن اتفاق التطبيع مع الإمارات، الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي، لم يتضمن أي موافقة من جانبنا على أي صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "في 3 آب/أغسطس، التقى سفيرنا في واشنطن رون درامر مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وأكد صراحة معارضتنا لبيع (إف - 35) وأنظمة أسلحة متطورة أخرى إلى أي دولة في الشرق الأوسط".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والخميس الماضي، توصل الإمارات والاحتلال "الإسرائيلي" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ "التاريخي".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين أبوظبي والاحتلال تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد مصر والأردن. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته السلطة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".