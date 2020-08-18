رئيس الموساد يجري مفاوضات بشأن التطبيع في إمارة أبو ظبي

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الموساد الاسرائيلي يوسي كوهين وصل إمارة أبو ظبي الإماراتية، أمس الاثنين، وذلك في أعقاب الاعلان عن الاتفاق الثلاثي الامريكي الاسرائيلي والاماراتي، الذي أعلن عنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس.

وأوضح الإعلام العبري، أن كوهين سيدخل في مفاوضات مع كبار مسؤولي الإمارات من أجل التوصل إلى اتفاق مبادئ في الأشهر المقبلة، لتعزيز مجالات التطبيع بين أبو ظبي و(إسرائيل).

وبيّن أن المفاوضات ستضيف إعطاء دفعة للاتصالات الثنائية تمهيداً لتوقيع الاتفاق الشهر المقبل.

وقال معلق الشؤون العسكرية في "القناة 13"، إنه " المسؤولين الاسرائيليين يتساجلون حول من سيقود البعثة في الأسبوع المقبل"، متسائلاً "هل وزارة الخارجية أم موظفي مجلس الأمن القومي التي ستقودها؟".

وكانت وسائل إعلام عبرية، أن ما يمسى بوزير الخارجية للاحتلال غابي اشكنازي اجرى، الثلاثاء، أول مكالمة هاتفة مع وزير خارجية عمان، استمرت لدقائق طويلة.

ورجحت القناة 13 العبرية، أن دولاً خليجية عربية ستتبع نهج الإمارات في مسار التطبيع مع (اسرائيل).