اندلاع عشرات الحرائق في أحراش "غلاف غزة"

اندلعت عشرات الحرائق، اليوم الثلاثاء، في أحراش مناطق "غلاف غزة"، بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب ما أورده الإعلام العبري.

وأوضحت موقع "حدشوت بتخون سدى" العبري، أن 27 حريقا اندلع في "غلاف غزة"، منذ الصباح اليوم.

‎ويتزامن ذلك، مع تنصل حكومة الاحتلال من تنفيذ بنود التفاهمات التهدئة بين المقاومة والاحتلال، المعلن عنها عام 2019، الرامية إلى تخفيف الحصار المفروض على غزة، شريطة وقف مظاهرات مسيرة العودة، عند السلك الفاصل.

ووصل أمس، الوفد المصري إلى القطاع، عبر بوابة بيت حانون/إيرز، وبحث مع مسؤولي حماس في ساعات معدودة، شروط إدخال المنحة القطرية ومشاريعها التنموية في غزة، والضغط على الاحتلال في التحفيف من حصاره.

يشار إلى ان وسائل الاعلام العبرية، قد ذكرت خلال الأسبوع الماضي والحالي، عن اندلاع مئات الحرائق في مناطق "غلاف غزة"، طالت الاحراش والمستوطنات.