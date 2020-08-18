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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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بسبب توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل

نقيب العمال: 90% من مصانع غزة مهددة بالتوقف عن العمل بأي لحظة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:50 - 18 اغسطس 2020
كهرباء كهرباء
تقارير
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حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي من أن أزمة توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل اليوم تهدد بتوقف 90% من المصانع، وتعطل قرابة 50 ألف عامل.

وقال العمصي في تصريح صحفي، إن نحو 500 مصنع في مجالات صناعية وإنشائية مختلفة  باتت مهددة بالتوقف عن العمل، في حال توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل .

وأوضح العمصي أن الورش والمصانع الإنتاجية في قطاع غزة ستعمل بطاقة أقل من 20% نتيجة أزمة الكهرباء، من خلال الاعتماد على المولدات، وتسريح العمال وتخفيض ساعات العمل، الذي سيؤثر على عجلة الانتاج في القطاع.

ولفت إلى أن أزمة الكهرباء ستتسبب بخسائر كبيرة في معظم المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن 90% من المصانع وورش الحدادة والألمونيوم وصيانة السيارات، إضافة إلى مصانع الخياطة والغزل والنسيج، والمحال التي تعتمد على الكهرباء على مدار الساعة، "مهددة بالتوقف عن العمل في أي لحظة".

وأوضح أن الحصار المستمر على القطاع منذ 14 عاما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر في "صفوف العمال" بنسبة 80%، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 60%.

وناشد العمصي بضرورة الضغط علي الاحتلال لرفع الحصار الظالم المفروض منذ حوالي 14 عاما علي قطاع غزة والتي طال جميع مجالات الحياة، كما وطالب المجتمع الدولي بالضغط علي الاحتلال لضرورة حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة منذ 2006  .

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