غرينبلات: خطة (الضم) الاسرائيلية لم تلغَ

أكد المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الثلاثاء، انه تم إرجاء تنفيذ خطة (الضم) الاسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بدعوى أن الخطة ما زالت مدرجة مؤكدًا ان مشروع الضم لم يُلغَ.

وأوضح غرينبلات في تصريح صحفي، ان "المصطلح الذي استخدمته الولايات المتحدة وإسرائيل في اتفاقهما مع الإمارات هو تعليق الضم وليس إلغائه".

وذكر أنه "ما زل يؤيد تطبيق السيادة على الضفة الغربية، وأن خطة الضم ما زالت قائماً ولم يتم إسقاطه عن جدول الأعمال".

من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: إنه "لا تغيير في خطتي لتنفيذ خطة الضم في مستوطنات الضفة الغربية، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة".

وشدّد نتنياهو على أنه "لم يلغ الضم، لكن تمّ تأجيله مؤقتًا، بطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب".

الخميس الماضي، أعلن دونالد ترامب عن اتفاق ثلاثي بين بلاده والاحتلال الاسرائيلي والامارات، في إعلان العلاقات الجانبية بين البلدين، والتعاون في كافة المجالات، في حين، رفض الشعب الفلسطيني وقيادته ذلك التطبيع جملاً وتفصيلا.