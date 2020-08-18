الاحتلال ينقل الشيخ رائد صلاح للعزل في سجن عسقلان

أفادت مصادر فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت، اليوم الثلاثاء، على نقل الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، للعزل في "سجن عسقلان" جنوب فلسطين المحتلة.

وقال محامو الدفاع عن الشيخ صلاح، في تصريحات صحفية، إنهم تلقوا بلاغا بنقل الشيخ صلاح من "سجن الجلمة" إلى "سجن في عسقلان"، وذلك "بعد عدة اتصالات أجروها مع إدارة السجون، مؤكدين على أن ما حصل كان متوقعاً منذ اليوم الأول لدخول الشيخ صلاح إلى السجن، الأحد.

وأوضح طاقم الدفاع أنه بصدد ترتيب زيارة قريبة للشيخ صلاح في عزله الانفرادي في سجن عسقلان للاطلاع على ظروف اعتقاله، وبحث الخطوات المقبلة التي بناء عليها سيتخذ قرارا مشتركا نعلنه في وسائل الإعلام في حينه.

ودخل الشيخ صلاح، سجن "الجلمة" قرب مدينة حيفا المحتلة، يوم الأحد الماضي، لقضاء محكوميته بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا، لكن سيتم تخفيض مدة محكوميته 11 شهراً، كان الشيخ صلاح قد قضاها في المعتقل خلال فترة المحاكمة منذ آب/أغسطس عام 2017.

وكان من المفترض أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميّته، في آذار/ مارس الماضي، غير أن تفشي فيروس "كورونا"، حال دون دخوله السجن، بعد أن قدّمت هيئة الدفاع استئنافًا على قرار محكمة الاحتلال.

ودخل الشيخ صلاح سجون الاحتلال الإسرائيلي 6 مرات، بتهم ومزاعم مختلفة هي: ملف أسرة الجهاد 1981، ملف الرهائن 2003، ملف باب المغاربة 2010، وملف وادي الجوز 2016، وملف الثوابت 2017، واليوم يدخل السجن للمرة السادسة في الملف نفسه.