تعليم غزة يعلن يومي الاربعاء والخميس من الشهر المقبل إجازة رسمية

أعلنت وزارة التربية التعليم في غزة، د. زياد ثابت، اليوم الثلاثاء، أن يومي الأربعاء والخميس الموافقين 2-3 سبتمبر 2020، إجازة رسمية للمدارس.

واوضح ثابت في بيان له، أنه سيتم العمل على الانتهاء من اختبار الطلاب في المواد الاستدراكية قبل هذا الموعد.

أما عن استئناف الدراسة والبدء في تدريس المنهاج، أكد انه سيكون اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/9/2020.

يشار إلى أن رئيس برنامج التعليم في "أونروا"، فريد أبو عاذرة، أعلن سابقًا، أن العام الدراسي سيبدأ بالموعد الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، والذي يوافق في الـ8 من أغسطس/ آب المقبل، وسيبدأ دوام المدرسين في الخامس من أغسطس.



