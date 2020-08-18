ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تعليم غزة يعلن يومي الاربعاء والخميس من الشهر المقبل إجازة رسمية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:13 - 18 اغسطس 2020
وكالة فلسطين اليوم الإخبارية وكالة فلسطين اليوم الإخبارية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت وزارة التربية التعليم في غزة، د. زياد ثابت، اليوم الثلاثاء، أن يومي الأربعاء والخميس الموافقين 2-3 سبتمبر 2020، إجازة رسمية للمدارس.

واوضح ثابت في بيان له، أنه سيتم العمل على الانتهاء من اختبار الطلاب في المواد الاستدراكية قبل هذا الموعد.

أما عن استئناف الدراسة والبدء في تدريس المنهاج، أكد انه سيكون اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/9/2020.

يشار إلى أن رئيس برنامج التعليم في "أونروا"، فريد أبو عاذرة، أعلن سابقًا، أن العام الدراسي سيبدأ بالموعد الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، والذي يوافق في الـ8 من أغسطس/ آب المقبل، وسيبدأ دوام المدرسين في الخامس من أغسطس.

117931570_3510098625687487_8031880840583915241_n
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات