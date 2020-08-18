غانتس يوجه مؤسسته الأمنية بتجديد التنسيق الأمني مع السلطة

طالب وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس، المؤسسة الأمنية بالعمل على تجديد التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية. بحسب ما ذكرته "القناة 12".

ويأتي ذلك بعد تأجيل مخطط رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو لملف ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وأضافت القناة "أن غانتس وجه الجهات المعنية بإعادة تجديد العلاقات الأمنية والمدنية مع السلطة الفلسطينية"، موضحة أن السلطة الفلسطينية منخرطة في معارضة اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" والإمارات.

وبحسب القناة العبرية، تقدر المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" أنه سيكون من الممكن التوصل إلى تجديد تدريجي للتنسيق، يعزز المصالح الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، خاصة في أيام جائحة كورونا، ويساعد إسرائيل أيضا في الحفاظ على الاستقرار الأمني.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية أعلنت وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال على خلفية إعلان رئيس وزراء الاحتلال نيته ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية للسيادة الاحتلالية في 1 تموز الماضي، واستمر رغم عدم تنفيذ خطة الضم الاحتلالية.