البروفيسور الدهشان: مؤتمر جامعة الإسراء يقدم "رؤى استشرافية" لدعم "التعليم الإلكتروني"

أكّد عضو لجنة التربية في المجلس الأعلى بوزارة الثقافة المصرية أ. د جمال الدهشان، أهمية انعقاد المؤتمر العلمي الإلكتروني الدولي، الذي تعقده جامعة الإسراء في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم الثلاثاء، بصفته رئيسًا للجنة العلمية فيه.

ويحمل مؤتمر جامعة الإسراء المنعقد ليومين (18-19 /2020/8) عنوان: "واقع ومستقبل التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في ضوء انتشار جائحة كورونا"، برعاية وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني محمود أبو مويس.

وقال البروفيسور الدهشان إن المؤتمر العلمي الإلكتروني جامعة الإسراء يحمل أهمية كبيرة، إذ يأتي على مشارف عام جامعي جديد، في ضوء استمرار جائحة "كورونا" العالمية.

وأوضح أنه قبل الجائحة كان العالم يعيش في حالة من الرخاء والاستقرار؛ لكن سرعان ما استيقظ العالم على إعلان الصين عن اكتشاف فايروس "كورونا" سريع الانتشار، نهاية ديسمبر 2019.

وأضاف "ومنذ ذلك الحين، أجبر فايروس العالم على تغيير نمط حياته إلى حياة جديدة لم يعهدها من قبل، وفرض على الشعوب حجرًا صحيًّا إلزاميًّا، وعلى إثر ذلك بدأت الدول وضع الاستراتيجيات المناسبة للتعايش مه هذا الفايروس".

وأشار إلى أنه "كان للفيروس انعكاسات مدمّرة على مناحي الحياة كافّة، وفي مقدمتها قطاع التعليم، الذي كان من أكثر القطاعات تأثرًا بهذه الكارثة".

وبيّن أنه منذ بدء الأزمة بدأت الدول بالتفكير للجوء إلى نمط آخر من التعليم عن بعد (الإلكتروني)؛ للحد من الإضرابات التي تتعرض لها العميلة التعليمية.

وفي هذا الصدد، قال "لذلك تأتي أهمية مؤتمر جامعة الإسراء العريقة؛ للبحث في طبيعة التعليم عن بعد، بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية والعربية، وسُبل تعزيزها على وقع انتشار جائحة كورونا، وتقديم رؤى استشرافية حول ما يمكن أن يتم اتخاذه من إجراءات لدعم منظومة التعليم عن بعد، ونجاحها في تحقيق أهداف التعليم في الوطن العربي عمومًا، والتعليم في فلسطين خصوصًا".

وأوضح أن المؤتمر "يعرض نحو 20 بحثًا علميًا تم تحكيمهم مبدئيًا للمؤتمر، وسيتم تحكيمهم نهائيًا للنشر في مجلة المؤتمرات في جامعة الإسراء".

كما يعرض مؤتمر جامعة الإسراء 16 تجربة في مجال التعليم الإلكتروني من جامعات فلسطينية، وأكثر من 20 تجربة من جامعات خارج فلسطين.

وفي نهاية كلمته، تقدّم البروفيسور الدهشان بوافر التقدير لجامعة الإسراء في غزة، رئيسًا وهيئة أكاديمية وإدارية وطلبة؛ لمنحه فرصة اللقاء والتحاور مع المؤتمرين، بشأن قضية التعليم الإلكتروني، التي تَلقى اهتمامًا دوليًا وعربيًّا وفلسطينيًا.

ويشهد المؤتمر العلمي الإلكتروني الدولي لجامعة الإسراء مشاركة علمية فاعلة من شخصيات ومؤسسات محلية وعربية ودولية وازنة، فضلًا عن مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.