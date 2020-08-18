غانتس يهدد بالرد على لعب حماس بالنار والوفد المصري يصل غزة مساءً حاملاً الرد

من المقرر ان يعود الوفد الامني المصري اليوم الثلاثاء 18/8/2020 ، لقطاع غزة بعد اقل من 24 ساعة لمغادرته ، حاملاً معه الرد على مطالب الفصائل الفلسطينية في ظل توتر الاوضاع على حدود قطاع غزة .

وأشارت مصادر مطلعة أن الوفد سيعود لينقل الرد الإسرائيلي، على مطالب فصائل المقاومة.

وقال وزير الحرب بني غانتس اليوم الثلاثاء 18/8/2020، ان حماس تلعب معنا بالنار وسأحرص على توجيه النيران ضدها، وهذه المعادلة يجب أن تتوقف فورا".

وبين وفقا لصحية يديعوت خلال مؤتمر صحفي فور خروجه من المستشفى عقب إجراءه عملية جراحية قبل أيام إن الجيش متيقظ في كل الساحات في الشمال والوسط والجنوب خشية لحدوث أي تصعيد.

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أكدت أن المطالب الفلسطينية تعدت هذه المرة ما يطرحه عادة الوفد المصري الذي التقى قيادة حركة "حماس" في غزة، في زيارة هي الأولى له منذ بداية العام الجاري، وسط إجراءات أمنية وصحية؛ إذ إنّ الفصائل تطالب بتطبيقٍ سريعٍ لبنود تفاهمات التهدئة التي تمّ التوصل إليها في تشرين الأول/أكتوبر 2018، ولم ينفّذ الاحتلال غالبيتها، سوى تلك المرتبطة بالمنحة القطرية.

وتتضمّن بنود التفاهمات التي لم تنفذ حتى الآن توسيع مساحة الصيد حتى 20 ميلاً بحرياً، وتمديد خط كهرباء جديد للقطاع بتمويل قطري، وتحويل محطة توليد الكهرباء في غزة للعمل على الغاز، والسماح بدخول المواد الثنائية الاستخدام، وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير، وإقامة منطقتين صناعيتين، وزيادة القدرة الاستيعابية لمعبر "كرم أبو سالم" لإدخال 1200 شاحنة يومياً، وزيادة تصاريح العمل للعمال الغزيين داخل الأراضي المحتلة.