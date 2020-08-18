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اثر تدهور حالته الصحية.. نقل الأسير المصاب بالسرطان محمد صلاح الدين للمستشفى

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:54 - 18 اغسطس 2020
محمد صلاح الدين الاسير المصاب بالسرطان محمد صلاح الدين الاسير المصاب بالسرطان
تقارير
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نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 18/8/2020، الأسير المريض بالسرطان محمد صلاح الدين من عيادة سجن الرملة الى مستشفى (ايخلوف) الإسرائيلي، اثر تدهور وضعه الصحي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أن الأسير صلاح الدين (20 عاما) من بلدة حزما شمال مدينة القدس المحتلة، ومعتقل منذ السابع من نيسان/ أبريل 2019، ومحكوم بالسّجن لمدة عامين، وتبقى من حكمه قرابة 7 أشهر.

يذكر أن قرابة 700 أسير في سجون الاحتلال، هم من الأسرى المرضى، منهم 280 أسيرا يعانون من أمراض صعبة ومزمنة، وبينهم أكثر من عشرة أسرى يعانون من أمراض سرطانية مختلفة.

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