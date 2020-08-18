ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

اسعار الذهب اليوم في العراق

  • فلسطين اليوم - بغداد
  • 12:54 - 18 اغسطس 2020
اسعار الذهب اليوم في العراق اسعار الذهب اليوم في العراق
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

تشهد اسعار الذهب اليوم في العراق استقرارًا منذ ايام عدة رغم تهاوي الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي والعملات الأجنبية الأخرى.

ويحظى سعر الذهب على أهمية عالية جدًا في دولة الرافدين لا سيما من التجار الراغبين في الحفاظ على أموالهم من خلال شراء واقتناء الذهب.

والذهب من السلع المهمة جدًا لدى الشباب المقبلين على الزواج لا سيما وأن الفتاة ترغب في اقتناء الذهب لتصبح بأبهى صورة أمام أسرتها وصديقاتها، فيما ترفض العديد من الفتيات ارتداء الذهب حتى لا تثير مشاعر صديقاتها اللاتي يعشن حالة من الفقر الكبير.

وجاءت اسعار الذهب اليوم في العراق على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة  دينار عراقي     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 76,732 دينار $64.55

سعر الذهب عيار 22  70,338 دينار $59.17

اسعار الذهب عيار 21 67,142 دينار $56.48

اسعار الذهب عيار 18 57,550 دينار $48.41

سعر الذهب عيار 14  44,760 دينار $37.65

سعر الذهب عيار 12  38,366 دينار $32.27

اسعار أوقية الذهب     2,386,355 دينار     $2,007

اسعار جنيه الذهب      537,135 دينار        $451.84

اسعار كيلو الذهب      76,731,664 دينار    $64,547

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Tuesday, August 18, 2020 11:44 AM بتوقيت دولة العراق

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

17 أغسطس    75,942       66,451       56,957       44,300       37,971

16 أغسطس    74,673       65,340       56,005       43,559       37,336

15 أغسطس    74,673       65,340       56,005       43,559       37,336

14 أغسطس    74,623       65,297       55,968       43,530       37,311

13 أغسطس    74,695       65,359       56,022       43,572       37,347

12 أغسطس    73,240       64,087       54,931       42,724       36,620

11 أغسطس    73,332       64,167       55,000       42,777       36,666

10 أغسطس    77,537       67,847       58,154       45,230       38,769

9 أغسطس     78,371       68,576       58,779       45,717       39,186

8 أغسطس     78,371       68,576       58,779       45,717       39,186

الأكثر مشاهدة

متعلقات