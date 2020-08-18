تشهد اسعار الذهب اليوم في العراق استقرارًا منذ ايام عدة رغم تهاوي الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي والعملات الأجنبية الأخرى.

ويحظى سعر الذهب على أهمية عالية جدًا في دولة الرافدين لا سيما من التجار الراغبين في الحفاظ على أموالهم من خلال شراء واقتناء الذهب.

والذهب من السلع المهمة جدًا لدى الشباب المقبلين على الزواج لا سيما وأن الفتاة ترغب في اقتناء الذهب لتصبح بأبهى صورة أمام أسرتها وصديقاتها، فيما ترفض العديد من الفتيات ارتداء الذهب حتى لا تثير مشاعر صديقاتها اللاتي يعشن حالة من الفقر الكبير.

وجاءت اسعار الذهب اليوم في العراق على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 76,732 دينار $64.55

سعر الذهب عيار 22 70,338 دينار $59.17

اسعار الذهب عيار 21 67,142 دينار $56.48

اسعار الذهب عيار 18 57,550 دينار $48.41

سعر الذهب عيار 14 44,760 دينار $37.65

سعر الذهب عيار 12 38,366 دينار $32.27

اسعار أوقية الذهب 2,386,355 دينار $2,007

اسعار جنيه الذهب 537,135 دينار $451.84

اسعار كيلو الذهب 76,731,664 دينار $64,547

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Tuesday, August 18, 2020 11:44 AM بتوقيت دولة العراق

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

17 أغسطس 75,942 66,451 56,957 44,300 37,971

16 أغسطس 74,673 65,340 56,005 43,559 37,336

15 أغسطس 74,673 65,340 56,005 43,559 37,336

14 أغسطس 74,623 65,297 55,968 43,530 37,311

13 أغسطس 74,695 65,359 56,022 43,572 37,347

12 أغسطس 73,240 64,087 54,931 42,724 36,620

11 أغسطس 73,332 64,167 55,000 42,777 36,666

10 أغسطس 77,537 67,847 58,154 45,230 38,769

9 أغسطس 78,371 68,576 58,779 45,717 39,186

8 أغسطس 78,371 68,576 58,779 45,717 39,186