أعلنت وسائل اعلام ايرانية اليوم الثلاثاء وفاة مستشار قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد محمد تسخيري عن عمر ناهز الـ76 عامًا.

ولم تذكر وسائل اعلام ايران سبب وفاة مستشار قائد الثورة الإسلامية لشؤون العالم الإسلامي محمد تسخيري.

يُشار إلى ان تسخيري بدأ دراسته الحوزوية في النجف الاشرف بالعراق حتى مرحلة السطوح.

وفاة محمد تسخيري مستشار ايراني

وفي العام 1971 هاجر الفقيد آية الله تسخيري من مدينة النجف الاشرف الى مدينة قم في ايران.

وبعد انتصار الثورة الاسلامية تولى العديد من المسؤوليات منها العضوية في مجلس خبراء القيادة ومستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الثقافية للعالم الاسلامي ومساعد مدير مكتب قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية ورئاسة رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية والامانة العامة للمجمع العالمي لأهل البيت والامانة العامة للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية.