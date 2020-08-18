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إصابة خطيرة لشاب جنوب القدس.. ومحاصر مستشفى المقاصد لاعتقاله

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:36 - 18 اغسطس 2020
مقاصد مقاصد
تقارير
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أصيب ظهر اليوم الثلاثاء 18/8/2020 شاب بجروح خطيرة ، بعد إصابته بالرصاص الحي في بطنه خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في حي الصلعة بجبل المكبر جنوب القدس، عقب هدم بناية سكنية هناك.

وأفاد شهود عيان لمراسلنا، بأن الشاب محمد معمر جعابيص في العشرينات من عمره، نقل إلى مستشفى المقاصد في القدس بحالة حرجة، وتجري عملية جراحية له.

وأضاف الشهود، ان قوات الاحتلال تحاصر مستشفى المقاصد الآن لاعتقال الشاب المصاب .

وكانت آليات الاحتلال قد هدمت في ساعات الصباح الباكر عمارة سكنية قيد الانشاء تتكون من 6 طوابق تعود لعائلة المواطن عزيز جميل جعابيص في الحي المذكور، حيث اندلعت مواجهات وصفت بـ"العنيفة" مع جيش الاحتلال، لمنع عملية الهدم.

 

 

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