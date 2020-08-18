جامعة الاسراء تفتتح المؤتمر العلمي الالكتروني حول مستقبل التعليم في ظل كورونا

افتتحت جامعة الاسراء فعاليات المؤتمر العلمي الإلكتروني الدولي اليوم الثلاثاء والذي جاء بعنوان "واقع ومستقبل التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في ضوء انتشار جائحة كورونا".

ويتميز المؤتمر العلمي الإلكتروني بمشاركة محلية ودولية وازنة، وترسي من خلاله الجامعة تثبيت أدواتِ صناعةِ القرار، والاهتمام الحقيقي بقضايا المجتمع وأولوياته.

وسيستمر المؤتمر لمدة يومين بهدف بحث الأفكار وتدارس رسم خارطة مستقبل التعليم في فلسطين.

رئيس جامعة الاسراء أ.د عدنان ابراهيم الحجار قال: "إن إدارة الجامعة سعت -منذُ تأسيسِها- وبرؤية واضحة وبخطى ثابتة، إلى تقديم نموذجًا يُعتدُ به في مجال التعليم العالي في فلسطين، وعلى مختلف المستويات، وفي مقدمتها البحث العلمي ومجالاته".

وأضاف أ.د النجار: "رغم الصعاب المتعددة والحصار الظالم على فلسطين لاسيما قطاع غزة إلا أن الفلسطيني يأبى إلا أن يكون نموذجا لإرادة الأحرار وإرادة الوصول الى الهدف الذي لابد أن يتحقق يوما".

وأكد النجار أن الرسالة التي نوجهها للعالم أجمع أن الفلسطيني لا يستسلم وقادر على صنع المستحيل رغم ما يتعرض له من قلة الامكانيات وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر يوميا ولفترات طويلة، وضعف شبكة الإنترنت التي تمنع دولة الاحتلال تطويرها.

وأشار إلى أن الجامعة تحولت منذ تطورات جائحة كورونا إلى التعليم الإلكتروني واستطاعت بكل اقتدار إنهاء الفصل الدراسي الثاني بنجاح كبير وبعض الجامعات كجامعتنا الإسراء أنهت الفصل الصيفي بنجاح مبهرٍ أيضا.

ولفت إلى أن المؤتمر العلمي الإلكتروني هو مؤتمر المؤتمر الدولي الثاني عشر الذي تنظمه جامعة الاسراء، حيث يناقش قضية تتمحور حول البحث في "واقع ومستقبل التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في ضوء انتشار جائحة كورونا".

وبين أن المؤتمر يأتي انسجاما مع رؤية الجامعة تجاه اهمية البحث العلمي ومحاولة تقديم رؤى خلاقة تنتقل جامعاتنا عبرها الى آفاق جديدة تمكنها من الاستمرار في المسيرة التعليمية وتحريك عجلة التعليم العالي.

وتسعى جامعة الاسراء من خلال المؤتمر وفقًا للدكتور النجار، إلى التأكيد على مسؤليتها كمؤسسة أكاديمية في مواكبةِ الأحداثِ والقضايا المستجدة والإسهام في وضع الحلول والمقترحات والوصول إلى نتائج وتوصيات علمية واقعية قابلة للتنفيذ يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم الإلكتروني في فلسطين .

من جهته قال رئيس المؤتمر ونائب رئيس جامعة الإسراء للشؤون الاكاديمية الدكتور أحمد الوادية: "نقدم من خلال المؤتمر العلمي الالكتروني آليات عمل للمرحلة المقبلة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ونُأسسُ لأن تكون هذه المؤسسات رائدة في مجال العلم والمعرفة ومواكبة لكل التطورات الحاصلة على هذا المستوى في سياقات متعددة رغم جائحة كورونا".

وقال الوادية: "لقد تجاوزنا جزءًا من أزمة جائحة كورونا التي أثرت على كلُ مرافقِ الحياة، التي كان من ضمنها المرفق التعليمي وذلك بفضل وزير التعليم العالي واخلاص ابناء الوطن.

وأوضح ان المؤتمر العلمي يهدف للعمل على تداركِ هذه التداعيات حتى تتلاشى آثار هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، ونواصل حياتَنا وعلمَنا وأسلوبَ العملِ المبني على البحث العلمي الذي ينتج والذي يثمر ويؤدي الى صناعةِ القرارِ المناسبِ.

ولفت الوادية إلى أن اللجنة العلمية في المؤتمر تلقت نحو اربعون بحثا علميًا، منها تسعة عشر بحثًا تجاوزوا التحكيم للمشاركة في هذا المؤتمر.

وأكد أن هذه الأبحاث ستشكل رافعة في خارطة الطريق الفلسطينية التي ستصدر في هذا المؤتمر، إضافة الى تجارب الجامعات الفلسطينية في التعليم الإلكتروني وتجارب دولية، ليكون هناك مزيج بين العمل الوطني والعمل الإقليمي والدولي، للخروج بنتائجَ قيمة من خلالِ مشاركاتٍ رسمية خلال هذا المؤتمر.

محاور المؤتمر خلال اليومين القادمين على النحو التالي:

أولاً: واقع التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ويتضمن:

1. دور التعليم الإلكتروني في الجامعات والكليات الجامعية في فلسطين.

2. البرامج اللازمة للتعليم الإلكتروني ومدى توافرها في مؤسسات التعليم العالي.

3. مدى استجابة المحاضرين والطلبة لمنظومة التعليم الإلكتروني.

4. التحديات التي تواجه التعليم الإلكتروني في فلسطين.

ثانياً: تداعيات فيروس كورونا المستجد على التعليم العالي في فلسطين، ويتضمن:

1. انعكاس انتشار فيروس كورونا المستجد على قطاع التعليم العالي.

2. دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء المحليين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على التعليم العالي.

3. رؤية استشرافية حول السبل الواجب اتباعها لمعالجة استمرار تداعيات فيروس كورونا.

ثالثاً: سبل تطوير منظومة التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ويتضمن:

1- استعراض تجارب مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا.

2- استعراض تجارب عربية ودولية ناجحة في استخدام التعليم الإلكتروني ودراسة كيفية الاستفادة منها فلسطينيًا.

3- دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير البنى التحتية اللازمة لاستخدام التعليم الإلكتروني.

4- دور مؤسسات التعليم العالي في دعم منظومة التعليم الإلكتروني.

5- سبل تطوير منظومة التعليم الإلكتروني لدى مؤسسات التعليم العالي.



































