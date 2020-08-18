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اقتصاد غزة توضح: هذا ما يدخل من معبر "كرم أبو سالم" ومصير مواد البناء!

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:07 - 18 اغسطس 2020
كرم ابو سالم كرم ابو سالم
تقارير
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أكد رامي ابو الريش مدير عام المعابر في وزارة الاقتصاد  بغزة اليوم الثلاثاء 18/8/2020 ، ان معبر "كرم ابو سالم" التجاري يعمل بصورة جزئية لدخول المواد الغذائية وملابس وبعض المواد التجارية وكافة انواع الوقود باستثناء وقود شركة توزيع الكهرباء  "الوقود الصناعي"

وقال ابو الريش خلال متابعة خاصة ان الاحتلال يواصل الضغط بمنع إدخال مواد البناء الوقود الخاص بحطة توليد الكهرباء إضافة الى منع دخول "الكوشوك"  ، مشيراً الى ان مواد البناء لا زالت تدخل من معبر رفح التجاري الذي يعمل 3 أيام في الأسبوع فقط.

وطمئن أبو الريش المواطنين بشأن مواد البناء بالقول " مواد البناء والحديد والحصمة لا تزال مكدسة في المخازن ولا حاجة لجلب الإسمنت بكميات كبيرة.

 

 

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