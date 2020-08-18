أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 18/8/2020

تشهد اسعار الذهب في فلسطين ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء 18/8/2020 ,بالتزامن مع ارتفاع عالمي لأسعار الذهب عالمياً.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين اليوم الثلاثاء 18/8/2020
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 219.04 شيكل 64.35$
سعر الذهب عيار 22 200.78 شيكل 58.99$
اسعار الذهب عيار 21 191.66 شيكل 56.31$
اسعار الذهب عيار 18 164.28 شيكل 48.26$
سعر الذهب عيار 14 127.77 شيكل 37.54$
سعر الذهب عيار 12 109.52 شيكل 32.17$
اسعار أوقية الذهب 6,812 شيكل 2,001 $
اسعار جنيه الذهب 1,533 شيكل 450.44 $
اسعار كيلو الذهب 219,036 شيكل 64,347$
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
17 أغسطس 217.41 190.23 163.06 126.82 108.70
16 أغسطس 213.10 186.47 159.83 124.31 106.55
15 أغسطس 213.12 186.48 159.84 124.32 106.56
14 أغسطس 212.98 186.36 159.73 124.24 106.49
13 أغسطس 213.54 186.86 160.16 124.57 106.77
12 أغسطس 209.78 183.57 157.34 122.37 104.89
11 أغسطس 209.89 183.66 157.42 122.44 104.95
10 أغسطس 222.24 194.46 166.68 129.64 111.12
9 أغسطس 223.28 195.38 167.46 130.25 111.64
8 أغسطس 223.27 195.36 167.45 130.24 111.63