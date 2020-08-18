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حرائق بغلاف غزة.. ووحدة برق تهدد: قنبلة البهاء2 ستدخل معركة البالونات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:07 - 18 اغسطس 2020
حرائق في غلاف غزة بسبب البالونات الحارقة حرائق في غلاف غزة بسبب البالونات الحارقة
تقارير
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اندلعت حرائق عدة في مستوطنات "غلاف غزة" صباح اليوم الثلاثاء بسبب اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، وسط تهديد وحدة برق الجهادية بإدخال قنبلة البهاء2 إلى معركة اطلاق البالونات.

وذكر موقع حدشوت الإسرائيلي بأن حريق كبير اندلع داخل ساحة منزل في مدينة سديروت المحتلة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المستوطنين.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن الحريق تسبب بأضرار جسيمة في ممتلكات المنزل، مما استدعى قوات الجيش لمتابعة الحدث.

وكانت وسائل اعلام الاحتلال ذكرت أن نحو 56 حريقًا اندلع يوم أمس الاثنين في مستوطنات غلاف غزة بسبب البالونات الحارقة والتي تسبب بالتهام النيران لآلاف الدنمات من الاحراش الزراعية.

وفي ذات السياق فقد هددت وحدة برق الجهادية بإدخال قنبلة البهاء2 إلى معركة البالونات الحارقة ردًا على استشهاد اشرف حسن هلسه برصاص الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الوحدة في بيان لها أن مستوطنات غلاف غزة اليوم الثلاثاء ستكون تحت ضربات وحدة برق لإطلاق مكثف من البالونات الحارقة ردا على عنجهية الاحتلال.

يُشار إلى أن اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف يأتي ردًا على تعنت وتنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من تنفيذ تفاهمات التهدئة التي اتفق عليها في القاهرة عقب انتهاء حرب 2014

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