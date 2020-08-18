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اسعار الذهب اليوم في لبنان 18-8-2020

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 10:49 - 18 اغسطس 2020
اسعار الذهب اليوم في لبنان اسعار الذهب اليوم في لبنان
تقارير
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تشهد محركات البحث على جوجل عمليات متزايدة حول اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكي.

ويعتبر سعر الذهب من الأسعار المهمة في الجمهورية اللبنانية حيث يتم البحث عنه بشكل متزايد من قبل فئتين مهمتين في لبنان وهم فئة التجار وفئة الشباب المقبلون على الزواج.

ويعتبر الذهب من السلع المهمة جدًا للحصول عليه من قبل الفتيات للتزين كما أنه يعتبر مهم للتجار من اجل الحفاظ على أموالهم في ظل تدهور الليرة اللبنانية.

وفي هذه المقالة سنتحدث عن اسعار الذهب اليوم في لبنان لا سيما عيار (24 – 22 – 21 – 18 – 14 – 12 – 10 )

 

وجاءت اسعار الذهب اليوم في لبنان على النحو التالي

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 96,990 ليرة   $64.35

سعر الذهب عيار 22  88,908 ليرة   $58.99

اسعار الذهب عيار 21 84,868 ليرة   $56.31

اسعار الذهب عيار 18 72,744 ليرة   $48.26

سعر الذهب عيار 14  56,578 ليرة   $37.54

سعر الذهب عيار 12  48,495 ليرة   $32.17

اسعار أوقية الذهب     3,016,392 ليرة       $2,001

اسعار جنيه الذهب      678,947 ليرة $450.44

اسعار كيلو الذهب      96,990,101 ليرة     $64,347

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Tuesday, August 18, 2020 09:43 AM بتوقيت دولة لبنان

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

17 أغسطس    96,650       84,571       72,489       56,380       48,325

16 أغسطس    94,577       82,757       70,934       55,170       47,289

15 أغسطس    94,577       82,757       70,934       55,170       47,289

14 أغسطس    94,514       82,702       70,887       55,133       47,257

13 أغسطس    94,952       83,085       71,215       55,389       47,476

12 أغسطس    93,105       81,468       69,830       54,311       46,552

11 أغسطس    93,298       81,638       69,975       54,424       46,649

10 أغسطس    98,747       86,405       74,061       57,603       49,373

9 أغسطس     99,260       86,854       74,446       57,902       49,630

8 أغسطس     99,260       86,854       74,446       57,902       49,630

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