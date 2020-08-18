اسعار الذهب اليوم في لبنان 18-8-2020

تشهد محركات البحث على جوجل عمليات متزايدة حول اسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكي.

ويعتبر سعر الذهب من الأسعار المهمة في الجمهورية اللبنانية حيث يتم البحث عنه بشكل متزايد من قبل فئتين مهمتين في لبنان وهم فئة التجار وفئة الشباب المقبلون على الزواج.

ويعتبر الذهب من السلع المهمة جدًا للحصول عليه من قبل الفتيات للتزين كما أنه يعتبر مهم للتجار من اجل الحفاظ على أموالهم في ظل تدهور الليرة اللبنانية.

وفي هذه المقالة سنتحدث عن اسعار الذهب اليوم في لبنان لا سيما عيار (24 – 22 – 21 – 18 – 14 – 12 – 10 )

وجاءت اسعار الذهب اليوم في لبنان على النحو التالي

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 96,990 ليرة $64.35

سعر الذهب عيار 22 88,908 ليرة $58.99

اسعار الذهب عيار 21 84,868 ليرة $56.31

اسعار الذهب عيار 18 72,744 ليرة $48.26

سعر الذهب عيار 14 56,578 ليرة $37.54

سعر الذهب عيار 12 48,495 ليرة $32.17

اسعار أوقية الذهب 3,016,392 ليرة $2,001

اسعار جنيه الذهب 678,947 ليرة $450.44

اسعار كيلو الذهب 96,990,101 ليرة $64,347

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Tuesday, August 18, 2020 09:43 AM بتوقيت دولة لبنان

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

17 أغسطس 96,650 84,571 72,489 56,380 48,325

16 أغسطس 94,577 82,757 70,934 55,170 47,289

15 أغسطس 94,577 82,757 70,934 55,170 47,289

14 أغسطس 94,514 82,702 70,887 55,133 47,257

13 أغسطس 94,952 83,085 71,215 55,389 47,476

12 أغسطس 93,105 81,468 69,830 54,311 46,552

11 أغسطس 93,298 81,638 69,975 54,424 46,649

10 أغسطس 98,747 86,405 74,061 57,603 49,373

9 أغسطس 99,260 86,854 74,446 57,902 49,630

8 أغسطس 99,260 86,854 74,446 57,902 49,630