يشهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-8-2020 متابعة عالية من قبل فئات عدة من المجتمع المصري.
وفي هذه المقالة سننشر لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه وعياراته (24 – 22 – 21 – 18 – 14 – 12 – 10)
وجاء سعر الذهب في مصر على النحو التالي:
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 998 إلى 1,000
عيار 22 915 إلى 917
عيار 21 873 إلى 875
عيار 18 748 إلى 750
عيار 14 582 إلى 583
عيار 12 499 إلى 500
الاونصة 31,029 إلى 31,100
الجنيه الذهب 6,984 إلى 7,000
الكيلو 997,714 إلى 1,000,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 1,025 جنيه $64.35
سعر الذهب عيار 22 939.64 جنيه $58.99
اسعار الذهب عيار 21 896.95 جنيه $56.31
اسعار الذهب عيار 18 768.81 جنيه $48.26
سعر الذهب عيار 14 597.95 جنيه $37.54
سعر الذهب عيار 12 512.53 جنيه $32.17
سعر الذهب عيار 9 384.40 جنيه $24.13
اسعار أوقية الذهب 31,879 جنيه $2,001
اسعار جنيه الذهب 7,176 جنيه $450.44
اسعار كيلو الذهب 1,025,058 جنيه $64,347