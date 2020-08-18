يشهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-8-2020 متابعة عالية من قبل فئات عدة من المجتمع المصري.

وفي هذه المقالة سننشر لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه وعياراته (24 – 22 – 21 – 18 – 14 – 12 – 10)

وجاء سعر الذهب في مصر على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 998 إلى 1,000

عيار 22 915 إلى 917

عيار 21 873 إلى 875

عيار 18 748 إلى 750

عيار 14 582 إلى 583

عيار 12 499 إلى 500

الاونصة 31,029 إلى 31,100

الجنيه الذهب 6,984 إلى 7,000

الكيلو 997,714 إلى 1,000,000

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,025 جنيه $64.35

سعر الذهب عيار 22 939.64 جنيه $58.99

اسعار الذهب عيار 21 896.95 جنيه $56.31

اسعار الذهب عيار 18 768.81 جنيه $48.26

سعر الذهب عيار 14 597.95 جنيه $37.54

سعر الذهب عيار 12 512.53 جنيه $32.17

سعر الذهب عيار 9 384.40 جنيه $24.13

اسعار أوقية الذهب 31,879 جنيه $2,001

اسعار جنيه الذهب 7,176 جنيه $450.44

اسعار كيلو الذهب 1,025,058 جنيه $64,347