تفاصيل لقاء حماس بالوفد الأمني المصري

كشفت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء 18/8/2020 ، تفاصيل اللقاء الذي عُقد بالأمس بين الوفد الأمني المصري بحركة حماس بمشاركة رئيس المكتب السياسي بغزة يحيى السنوار ونائبه خليل الحية والقيادي روحي مشتهى.

وقالت مصادر مطلعة ان حماس أكدت للوفد الأمني المصري أن الاحتلال يتحمل نتائج التصعيد وتشديد حصاره وكلما استمر الاحتلال بإجراءاته كلما زادت فعاليات الشباب التأثر أكثر قوة.

وبينت المصادر ان الوفد المصري غادر غزة بعد تلقي مطالب حماس والفصائل لنقلها للاحتلال وسيرد على الحركة بالمطالب ، مشيرةً ان الحركة أكدت للوفد أنه لا يمكن أن تقبل الفصائل بأقل من فك الحصار وتنفيذ جميع المشاريع المتفق عليها بشكل سريع.

أكدت المصادر أن اللقاء كان في أجواء إيجابية حيث تم بحث الموقف الفلسطيني الذي طرأ مؤخرًا مع خطة الضم وما تبعه من مشروع التطبيع والتقارب المأمول منه أن يكون أكثر إيجابية في الفترة المقبلة.