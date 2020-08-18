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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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جدول توزيع الكهرباء في غزة بعد توقف المحطة عن العمل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:57 - 18 اغسطس 2020
عامود كهرباء عامود كهرباء
تقارير
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أكد محمد ثابت الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء ان محطة توليد الكهرباء توقفت بشكل كامل صباح اليوم الثلاثاء 18/8/2020، وان جدول التوزيع من 3-4 ساعات وصل فقط.

وقال ثابت خلال تصريحات خاصة "لفلسطين اليوم" ان كمية الكهرباء التي كانت تصل القطاع من الخطوط "الاسرائيلية" 120 ميجاوات , ومن محطة التوليد 63 ميجاوات ، مشيراً الى توقف المحطة أفقد القطاع 63ميجا وات اي ثلث الكمية .

وأوضح  ان جدول توزيع الكهرباء المتوقع العمل به من 3-4 ساعات فقط وصل مقابل 8 قطع.

وأعرب عن أمله أن تتواصل المساعي لمنع الاحتلال عن الاستمرار في قراراه بمنع ادخال الوقود ، التي قد تكون لها نتائج كارثية على كافة المناحي .

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