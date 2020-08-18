شهداء الأقصى: عملية الطعن في القدس تدلل على هشاشة منظومة الاحتلال

باركت كتائب شهداء الأقصى "جيش العاصفة" الذراع العسكري لحركة فتح، عملية الطعن البطولية في مدينة القدس المحتلة والتي أدت إلى اصابة جندي بجراح متوسطة.

واعتبرت الكتائب في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال في الضفة وغزة ورسالة على تمسك شعبنا بالمقاومة بكافة أشكالها في مواجهة العدوان الصهيوني.

وأكدت الكتائب أن عملية الطعن والتي أسفرت عن إصابة جندي بجراح متوسطة تدل على هشاشة المنظومة الأمنية للعدو.

وأضافت الكتائب بأن عملية اليوم في القدس العاصمة تدل على إصرار شعبنا على تبني خيار الانتفاضة والمقاومة في وجه الاحتلال حتى استرداد كافة الحقوق، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وفي ذات السياق أكدت الكتائب بأن كافة الإجراءات القمعية والعدوانية الصهيونية لن توقف مقاومة أبناء شعبنا سواء بالحجر أو السكين وأن أبناء شعبنا قادرين على إشعال الأرض نارا تحت اقدام بني صهيوني، ومهما عظمت التضحيات ورغم قلة الإمكانيات فأنهم ماضون في نضالهم حتى التحرير.