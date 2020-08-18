اليوم.. اجتماع وطني في غزة يتبعه آخر في رام الله رفضًا لاتفاق الامارات

من المقرر أن تعقد القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء 18/8/2020 اجتماعًا وطنيًا هامًا رفضًا لاتفاق "العار" بين الامارات و"إسرائيل"، يتبعه اجتماعًا أخر في مدينة رام الله مساء اليوم.

وذكرت قيادات عدة في الفصائل الفلسطينية أن سلسلة من الفعاليات سيتم تنظيمها في قطاع غزة والضفة المحتلة رفضًا لاتفاق العار وللتأكيد على تمسك شعبنا بقضيته العادلة وعدم التفريط بها مطلقًا.

ووفقًا للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل فإن الفعاليات ستبدأ اليوم الثلاثاء بمؤتمر وطني شعبي الساعة الـ11 صباحًا في قاعة الهلال الأحمر في تل الهوا غرب مدينة غزة

وأشار إلى أن الفعالية الثانية ستنطلق غدًا الأربعاء 19-8-2020 بتنظيم مسيرة حاشدة ستنطلق الساعة 10.30 صباحا من مفترق الصناعة باتجاه دوار أنصار.

ويأتي المؤتمر الهام والمسيرة الجماهيرية للتعبير عن تمسك شعبنا بحقه في كامل أرضه ومقدساته وعدم التفريط بها رغم كل المؤامرات واتفاقات "العار" مع الاحتلال.

وأضاف المدلل في تصريحات صحفية: "أن التحضيرات جارية للقيام بفعاليات وطنية تضم الكل الفلسطيني من أجل مواجهة المؤامرات التي تُحاك ضد قضيتنا وعلى رأسها هرولة بعض الانظمة العربية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

وحول المسيرة الحاشدة قال: "إن الفصائل ستنظم مسيرة وطنية حاشدة يوم غدٍ الأربعاء في مدينة غزة للتعبير عن تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في فلسطين وعدم التفريط بها رغم كل المؤامرات".

وكانت حركة حماس قالت: "هناك اتفاقاً على عدد من الفعاليات الوطنية في قطاع غزة، هذا الأسبوع، يشارك فيها كل القوى والفصائل الفلسطينية؛ لإعلاء الصوت الموحد الرافض لمخطط الضم والتطبيع".

وقالت الحركة: إن هناك لقاءات مستمرة مع القوى والفصائل الفلسطينية؛ لتعزيز الموقف الفلسطيني الموحد؛ لمواجهة خطر التطبيع، خاصة بعد توقيع الإمارات لاتفاق تطبيع مع الاحتلال.

وفي ذات السياق دعت اللجنة المركزية لحركة فتح لعقد اجتماع هام في رام الله لبحث اتفاق "العار" بين الامارات و"إسرائيل"

ووجهت اللجنة المركزية دعوات لجميع الفصائل الفلسطينية ومن بينها حركة الجهاد الإسلامي التي أعلنت موافقتها للمشاركة باللقاء الهم مؤكدة على ضرورة الوصول لبرنامج ورؤى مشتركة تجمع الفصائل كافة لمواجهة الأخطار التي تواجه قضيتنا.

ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع الهام في رام الله الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء.