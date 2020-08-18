غدا: توزيع حقائب مدرسية على أبناء الأسرى

تعكف وزارة الأسرى والمحررين على تنفيذ مشروع توزيع حقائب مدرسية على أبناء الأسرى داخل سجون الاحتلال وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 19-8-2020 في المقر الرئيسي لوزارة الأسرى وفرع مكتب خانيونس.

حيث سيستفيد من هذا المشروع عدد 250 طالب وطالبة من مختلف محافظات قطاع غزة، وتشمل الحقيبة المدرسية بداخلها كافة أدوات القرطاسية.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج الدعم الاجتماعي والنفسي لأبناء الأسرى ورعايتهم، وتعزيز الجهود الإنسانية والاجتماعية لتخفيف الحرمان والآلام التى يعيشها أهالى الأسرى من خلال تقديم بعض الهدايا والمساعدات العينية والمادية لهم و لأطفالهم خاصة فى الأوقات التى يزداد فيها الحنين لرب الأسرة الذي غيبته سجون الاحتلال.

اضافة الى أن هذا المشروع يعتبر لمسة وفاء لإدخال الفرحة والسرور، خاصة في ظل الحرمان الذي يعيشونه، ويأتي من منطلق حرص الوزارة الدائم على دعم أبناء الأسرى والاهتمام بهم وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي من شأنها أن تخفف ولو جزء بسيط من معاناتهم، وهم محرومين من رؤية آبائهم.