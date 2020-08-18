الشيخ عزام: اجتماع رام الله مهم والفرصة قائمة لاتفاق فصائلي لمواجهة التحديات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، أن الاجتماع المرتقب اليوم الثلاثاء بين الفصائل الوطنية والإسلامية في رام الله مهم جدًا ويؤكد أن الجميع في خندق واحد لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه قضيتنا.

وقال الشيخ عزام في تصريحات لإذاعة القدس صباح اليوم الثلاثاء: "الفرصة لا زالت قائمة بين جميع الفصائل رغم التباينات والخلافات للوصول إلى برنامج ورؤى مشتركة تجمع الكل لمواجهة الأخطار التي تواجه قضيتنا.

وأوضح، أن حركة الجهاد الإسلامي قبلت المشاركة في الاجتماع المرتقب فور تلقيها الدعوة لأن ما يهمها هو الصالح العام للفلسطينيين.

وفيما يتعلق باتفاق "العار" بين "إسرائيل" والامارات قال: "واضح أن بعض العرب لم يعد يبالي بالتاريخ والقضية والهوية ولا الايدلوجية وما يهمهم فقط هو نيل رضى الولايات المتحدة الامريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الشيخ عزام: "لا يمكن على الاطلاق أن يكون هذا الاتفاق مقبولا لجماهير الامة العربية والإسلامية، ورغم تأخر رد الجماهير على هذا الاتفاق الخطير إلا أن الفلسطينيين لا يمكن أن يتأخروا في الدفاع عن انفسهم ومقدساتهم وحقوقهم".

وأشار إلى أن وحدة الموقف الداخلي أمر لا بد منه مهما كانت طبيعة الخلافات الداخلية لمواجهة التحديات الراهنة.