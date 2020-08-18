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الاحتلال يعتقل عدد من الفلسطينيين بينهم والدة الشهيد أشرف هلسة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:11 - 18 اغسطس 2020
مواجهات واعتقالات في القدس مواجهات واعتقالات في القدس
تقارير
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات موسعة في الضفة الغربية المحتلة طالت عدد من الفلسطينيين بينهم والدة الشهيد أشرف هلسة.

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم العزة في مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة واعتقلت شابين من منزلهما بعد تفتيشه وتخريب ممتلكاته.

وأشار مراسلنا إلى ان المعتقلين هما أحمد جلال درويش (19 عاما) من مخيم عايدة، وأيسر نواف القيسي (19 عاما)، من مخيم العزة.

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الليلة، على حاجز الكونتينر، والدة الشهيد أشرف حسن عطا الله هلسة (30 عاما) من بلدة السواحرة الشرقية.

يُشار إلى أن أشرف هلسة استشهد مساء أمس الاثنين على أحد أبواب المسجد الأقصى، واثنين من أشقائه، وذلك وفق مصادر محلية من البلدة.

 

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