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البطش: سنشارك في اجتماع رام الله لتعزيز الموقف الوطني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:11 - 18 اغسطس 2020
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأستاذ خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأستاذ خالد البطش،
تقارير
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صرح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأستاذ خالد البطش، بأن الحركة ستشارك في اللقاء الذي سيعقد يوم الثلاثاء 18/8 في رام الله، بعد تلقيها دعوة من الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص.

وقال البطش مساء الاثنين: بعد أن تلقت الحركة دعوة لحضور اجتماع موسع برام الله يترأسه الأخ الرئيس أبو مازن، فإن الحركة ستشارك في اللقاء الذي سيعقد يوم الثلاثاء بهدف تعزيز الموقف الوطني الرافض للضم و للتطبيع" مؤكدا أن وحدة الموقف الفلسطيني تقطع الطريق على كل المحاولات البائسة لتشريع وجود الاحتلال على أرض فلسطين.

وجدد البطش التأكيد على موقف حركة الجهاد الإسلامي الداعي إلى ضرورة استعادة الوحدة ورص الصفوف في مواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية القضية الوطنية وصولا لتحقيق هدف التحرير والعودة.

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