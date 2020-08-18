‏مفاجأة.. يديعوت تصفع محمد بن زايد بعد اتفاق "العار"

كشفت صحيفة يديعوت أحرينوت العبرية صباح اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول حقيقة اتفاق "العار" بين "إسرائيل" الامارات الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي (13-8-2020).

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، بأن اتفاقية "العار" –السلام- وقعت بين "إسرائيل" والامارات بعد أن تمكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب من اقناع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بتوقيع الاتفاق مقابل دعم أمريكي وليست وقف الضم.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية أن ترامب طرح على محمد بن زايد تزويد بلاده بطائرات F35 وطائرات بدون طيار مقابل التوقيع على اتفاق –سلام- مع "اسرائيل" وهذا الأمر ينفي جملة وتفصيلًا ما يروج له بن زايد بأن السلام وقع مع دولة الاحتلال بعد وقف خطة ضم اجزاء من الضفة إلى "إسرائيل".

وشددت الصحيفة الإسرائيلية بأن حكومة نتنياهو لا تزال معارضة وبشدة حتى بعد توقيع اتفاقية –السلام- من تسليم دولة الامارات العربية المتحدة هذا النوع من الطائرات.