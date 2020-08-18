حالة الطقس اليوم الثلاثاء: أجواء حارة والأرصاد تحذر من التعرض للشمس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية في فلسطين أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-8-2020 حارة نسبيا في المناطق الجبلية، وحارة إلى شديد الحرارة في بقية المناطق من فلسطين.

وأشارت الأرصاد إلى أن انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس غدًا الأربعاء حارة نسبيًا في المناطق الجبلية، وحارة إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا، إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.