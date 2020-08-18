طريقة عمل البفاريا

مكونات أول طبقة:
الحجم: (صينية وسط)
كيس ونص بسكويت سادة
تصفيط بصينية وسقيه بنسكافيه او حليب حسب رغبتك
ضعي طنجرة ع الغاز ٣ كاسات مية و٦ملاعق حليب بودرة و٦ ملاعق سكر و٦ ملاعق طحين وفانيلا وحركي.
حركي القدر بشكل سريع حتى ما يتكتل معك
عندما يبدأ القدر بالثقلان أضف ربع قالب زبدة وقليل من ماء الورد.
اعادة تحريك القدر حتى تذوب الزبدة
فور بدء غليان القدر أضف بيضة وحرك بشكل سريع حتى تختفي البيضة (يمكنك الاستغناء عنها) وارفعيه عن الغاز واسكبي هالخليط فوق البسكويت واستني تبرد شوي واعملي تاني طبقة.
تاني طبقة :
٣كاسات مية و ٤ملاعق حليب بودرة و٥ملاعق طحين و ٦ملاعق سكر وفانيلا وبيضة وربع قالب زبدة ومعلقتين كبار كاكاو مر وكملي (نفس خطوات اول طبقة) وحطيها في الثلاجة .