فيديو .. ريقة عمل البسبوسة بالقشطة

المكوّنات

كوبان من السميد.

نصف كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

كوب لبن زبادي.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف كوب سمنة.

قشطة.

فستق مجروش.

مكوّنات الشربات:

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من السمنة.

طريقة التحضير

اخلط السمنة مع السميد بأطراف الأصابع دون تعجين.

أضف كلاً من: الزبادي والعسل والسكر والبيكنج باودر، وحرّك المكوّنات معاً حتى تتجانس.

اسكب الخليط في صينية خبيز مدهونة بالسمنة أو الطحينة، ومن ثمّ أدخله إلى فرن درجة حرارته 200 درجة مئوية ولمدّة نصف ساعة، أو حتى يصبح لونها ذهبياً.

اسكب الشربات الساخن على البسبوسة فور خروجها من الفرن، ومن ثمّ غطّها حتى تبرد تماماً.

زيّنها بالفستق المجروش والقشطة.

تحضير الشربات:

ضع الماء والسكر على النار حتى الغليان، ومن ثمّ أضف عصير الليمون واتركه ليغلي قليلاً.

ضع السمنة عليه قبل صبّه على البسبوسة.