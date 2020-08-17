القائد الحساينة يبارك عملية الطعن البطولية في القدس

بارك عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور يوسف الحساينة، العملية البطولية التي نفذها مساء اليوم أحد أبطال مدينة القدس المحتلة، ضد قوات الاحتلال، ما ادى الى استشهاده.

وقال الحساينة في تصريح له، :" من جديد، ها هو الشباب الواعد والمجاهد في القدس العاصمة الأبدية لفلسطين رغم أنف الكيان الصهيوني والمطبعين من الأعراب، يبرهنون للعالم والكيان الغاصب، أنهم يستعصون على التدجين، وغير قابلين للانكسار أو النسيان.

وأضاف، من قلب أزقة القدس وحواريها المقدّسة وبواباتها الشامخة. يتقدمون لضرب أمن العدو، غير عابئين بالمهرولين والمنبطحين من المطبعين الذين لا يمثلون سوى أنفسهم بل أقل، وغير مكترثين بدعاة "التنسيق الأمني "، ولا بـ "السلام العبرى المدنّس".

وأوضح، أنهم جند فلسطين، وأبطالها القابضين على جمرتي الدين والوطن، وقلبها النابض بعشق الحياة.. حياة العزة والكرامة.. حياة لا مكان فيها للطغاة ولا متّسعٌ فيها لأشباه الرجال...

وأبرق بالتحية لشباب القدس والضفة الباسلة وغزة العزة، الذين يمهرون يوميا عشقهم الأزلي لفلسطين بدمهم المتدفق ليمنح الأمة الحياة، لتواصل مسيرتها نحو وعد الله.