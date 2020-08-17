الوفد المصري يغادر غزة بعد لقائه قادة حماس

غادر الوفد الأمنى المصري قطاع غزه عبر حاجز بيت حانون بعد اجتماعه مع قادة حركة حماس ومناقشة تطورات الأوضاع الميدانية.

واستقبل الوفد المصري، رئيس حركة حماس يحيى السنوار، ونائبه الدكتور خليل الحية.

وكان الوفد المصري قد وصل اليوم قطاع غزة قادماً من رام الله، بعد لقاءات أجراها مع حركة فتح.

وكشفت مصادر مطلعة للوطنية للاعلام، أن زيارة الوفد هدفت لعودة حالة الهدوء ونقل رسائل غزة إلى الجانب الإسرائيلي الذي كان قد تعهد بتنفيذها لحل مشكلات الحصار على أن يبدأ التنفيذ مطلع أبريل الماضي ولم يلتزم بها.

وأوضحت، أن مطالب الفصائل تجاوزت المنحة القطرية إلا أنهم طلبوا زيادتها لتصل لـ 200 ألف أسرة محتاجة، إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه مسبقاً من مشاريع اقتصادية تشغيلية تتعلق بالكهرباء والمياه.

وأكدت، أن الفصائل طالبت بضرورة السماح لغزة بحرية الاستيراد والتصدير، إضافة لزيادة عدد تصاريح العمال داخل الخط الأخضر لـ100 ألف تصريح، وكذلك مشاريع تشغيله للخريجين والعمال بإشراف الأمم المتحدة.

وأضافت "من ضمن المطالب فتح المجال البحري لـ 20 ميل وعدم مضايقة الصيادين، وفتح معبر كرم أبو سالم بشكل دائم دون إغلاق".