المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني يكرم الكاتب شراب على مبادرته المجتمعية

كرّم المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني الدكتور فهمي شراب لنجاحه في مبادراته المجتمعية، بجمع حقائب مدرسية وقرطاسية ومجموعات قصصية لتوعية الجيل، وتوزيعها على 2300 طالب وطالبة.

ودشن الكاتب شرب قبل أربعة أسابيع مبادرته المجتمعية واستفادت منها عائلات كبيرة.

وأوضح شراب أنه راعي التوزيع العدالة الجغرافية للمدارس الأكثر إحتياجاً، لافتا أنه يعتمد على أصدقائه ومعارفه في توفير الدعم المالي، ويذهب بنفسه للمدارس ويجوب القطاع باحثا عن أكثر المدارس احتياجا.

من جانب آخر قدم النائب في التشريعي د. أشرف جمعة للكاتب الدكتور فهمي شراب درع التميز للمبادرات الفردية لعام 2019-2020 للجهود التي بذلها شراب تجاه شرائح المجتمع المهمشة.

الجدير ذكره أن شراب نفذ العديد من المبادرات المشابهة في العام الدراسي الماضي، ونفذ مبادرة فك الغارمين قبل عام حيث بمقتضاها تم الافراج عن 1500 سجين على ذمم مالية.

ومبادرة غارمين الصيدليات حيث سددت مبادرته ديون 1200 أسرة كانت مرهقة ومثقلة بالديون بسبب احتياجها للعلاج ومبادرة 2500 طرد غذائي في رمضان الماضي.