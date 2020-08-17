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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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رفضاً للاتفاق التطبيعي الاماراتي الاسرائيلي

حكومة اشتية تقرر إلغاء مشاركتها في معرض اكسبو في دبي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 19:53 - 17 اغسطس 2020
محمد اشتية محمد اشتية
تقارير
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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن إلغاء المشاركة في معرض "إكسبو" العالمي المقرر افتتاحه في دبي بداية أكتوبر القادم 2021، وذلك رفضاً لاتفاق الإمارات التطبيعي مع دولة الاحتلال الاسرائيلي برعاية أمريكية، والذي أعلن عنه الخميس الماضي.

وهاجم اشتية، الإمارات العربية المتحدة بسبب تطبيعها مع الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر الاتفاق التطبيعي هو خروج فاضح عن الإجماع العربي. مشدداً على أن تطبيع العلاقات والصلاة في المسجد الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية مرفوضان.

وقال :" إن تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بقميص عثمان الفلسطيني مرفوض أيضا وإن موضوع الضم وتجميده جاء بسبب صلابة الموقف الفلسطيني وليس لسبب آخر".

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