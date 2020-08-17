اسعار الذهب اليوم في لبنان

تشهد اسعار الذهب في لبنان اليوم الاثنين 17 – 8 – 2020 على اهتمام كبير جدًا لا سيما من قبل فئتين في المجتمع اللبناني.

ويحظى الذهب بمتابعة عالية من قبل فئة الشباب المقبلين على الزواج إضافة إلى فئة التجار الذين يرغبون في الحفاظ على أموالهم.

ويتجه التجار للحفاظ على أموالهم في ظل ما يشهده الليرة اللبنانية من انخفاض بشكل مستمر ويومي مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية.

وفي هذا المقال سننشر لكم أسعار الذهب في لبنان بجميع عياراته (24, 22, 18, 14, 12) فى لبنان.

كما سننشر مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى لبنان في الأيام السابقة في السوق اللبناني

حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 95,755 ليرة $63.69

سعر الذهب عيار 22 87,777 ليرة $58.39

اسعار الذهب عيار 21 83,788 ليرة $55.73

اسعار الذهب عيار 18 71,818 ليرة $47.77

سعر الذهب عيار 14 55,858 ليرة $37.16

سعر الذهب عيار 12 47,878 ليرة $31.85

اسعار أوقية الذهب 2,977,994 ليرة $1,981

اسعار جنيه الذهب 670,304 ليرة $445.87

اسعار كيلو الذهب 95,755,438 ليرة $63,695