تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17 – 8 – 2020 على اهتمام كبير جدًا لا سيما من قبل فئتين في المجتمع المصري.

ويحظى الذهب بمتابعة عالية من قبل فئة الشباب المقبلين على الزواج إضافة إلى فئة التجار الذين يرغبون في الحفاظ على أموالهم.

ويتجه التجار للحفاظ على أموالهم في ظل ما يشهده الجنيه المصري من انخفاض بشكل مستمر ويومي مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية.

وفي هذا المقال سننشر لكم أسعار الذهب في مصر بجميع عياراته (24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.

كما سننشر مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.

حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 984 إلى 989

عيار 22 902 إلى 906

عيار 21 861 إلى 865

عيار 18 738 إلى 741

عيار 14 574 إلى 577

عيار 12 492 إلى 494

الاونصة 30,602 إلى 30,745

الجنيه الذهب 6,888 إلى 6,920

الكيلو 984,000 إلى 988,571

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,005 جنيه $63.05

سعر الذهب عيار 22 921.64 جنيه $57.80

اسعار الذهب عيار 21 879.76 جنيه $55.17

اسعار الذهب عيار 18 754.08 جنيه $47.29

سعر الذهب عيار 14 586.50 جنيه $36.78

سعر الذهب عيار 12 502.71 جنيه $31.53

سعر الذهب عيار 9 377.03 جنيه $23.65

اسعار أوقية الذهب 31,269 جنيه $1,961

اسعار جنيه الذهب 7,038 جنيه $441.39

اسعار كيلو الذهب 1,005,419 جنيه $63,055