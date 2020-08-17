قوات الاحتلال تعتقل شابًا من قلقيلية وتحتجز آخرين في طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، فيما احتجزت اخرين في طولكرم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرؤوف تيسير ياسين (20 عاما)، أثناء عبوره حاجز عسكري طيار قرب قرية النبي الياس، شرق قلقيلية.

وفي طولكرم، احتجزت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين والعمال على البوابة الغربية لجدار العزل غرب بلدة فرعون.

في حين، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن أسير فلسطيني من سكان مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير المقدسي ناصر سلامة، بعد اعتقال دام 13 شهرًا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني داخل سجون، وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة.