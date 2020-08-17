"سكاي نيوز" تتوج اتفاق "العار" باستضافة نتنياهو

استضافت قناة "سكاي نيوز" الاماراتية مساء اليوم الاثنين 17 / 8/ 2020 رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحديث عن "اتفاق العار" الذي وقعته الامارات وإسرائيل يوم الخميس الماضي.

وزعم نتنياهو خلال المقابلة التلفزيونية على أن تحقيق السلام وتوسيع دائرته في منطقة الشرق الأوسط من أولويات "إسرائيل"، ويأتي حديثه في وقت تقوم به آليات الاحتلال الإسرائيلي في تجريف أراضي الضفة وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين دون أي أسباب ويفرض حصارًا مشددًا على قطاع غزة.

وقال نتنياهو: "إن شعوب المنطقة ملت من الحروب والصراعات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية"، وفي ذات الوقت تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات بين فترة وأخرى في سوريا ولبنان وقطاع غزة.

ويدعي نتنياهو أن هناك تحول كبير في مواقف الدول العربية من "إسرائيل" لا سيما وأن هناك دول كثيرة تدعم خطوة اتفاق "العار" مع الامارات.