تعرف على مدرب برشلونة الجديد

أفادت مصادر إعلامية أوروبية، اليوم الاثنين، بأن نادي برشلونة الاسباني اختار مدرب جديد، لتولي مهام تدريب الفريق.

وجاء ذلك، بعد أيام من هزيمة النادي "الساحقة " بدوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة 8-2، وعلى أثر ذلك، أعلن برشلونة إقالة مدربه السابق كيكي سيتين.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، أن إدارة الفريق الكتالوني قد اختار لاعبه السابق، الهولندي رونالد كومان، لتولي تدريب الفريق بشكل فوري.

ووفق مصادر مطلعة، أن كومان سيعلن عن استقالته من منصبه كمدرب للمنتخب الهولندي، خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن المدرب الجديد، لعب مع برشلونة الاسباني، مدة ستة سنوات، في الفترة بين 1989 و1995، وقاد الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا موسم 1992.