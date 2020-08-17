سر طريقة عمل الحلبة الفلسطينية وكل ما تحتاجه لعملها

سر طريقة عمل الحلبة الفلسطينية ، إذ يسعى السكان في كافة الدول العربية في الحصول على خطوات عمل الحلبة ، حيثُ حجزت الحلوى مكانًا لها بين موائد الطعام، لاسيما الحلويات الشرقية، إذ يحرص السكان على توفير الحلبة على تلك الموائد لطعمها اللذيذ والشهي.

ففي هذه المقالة الرائعة ، لقد وضعنا لكم طريقة عمل الحلبة الفلسطينية ، حيثُ يمكن لأي شخص كتابة خطواتها ونسخها على ورقة أو دفتر أو جهاز حاسوب أو هاتف ذكي؛ لكي تتمكن من إعادتها في وقت لاحق، إذ تعد خطوات عملها في البيت سهلة وبسيطة.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم على توفير كافة مكونات وخطوات لطريقة عمل الحلبة الفلسطينية، على أكمل وجه، فهي من الحلويات التي لا تخلو المطابخ، وكذلك موائد الطعام، طوال العام.

مكونات عمل الحلبة الفلسطينية :

2 كوب سميد، ناعم

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيره سكر

1 ملعقة صغيره ملح

1/2 كوب دقيق أبيض

1/4 كوب زيت نباتي

3 ملعقة كبيرة حلبة، حبوب محمصة لا تزيدو الكمية حتى لا تطلع مرة

2 كوب ماء

للقطر او الشيرة:

3 كوب سكر

2 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

1/4 كوب فول سوداني، أنصاف مقشر

خطوات الحلبة الفلسطينية :

أولاً: في الخطوة الأولى، قم بتحضير القطر، وذوب السكر في الماء، ثم اوضع في قدر على النار ويترك يغلي 8 دقائق، واضف عصير الليمون ويترك يغلي لدقيقتين إضافيتين ثم يرفع عن النار ويترك يبرد تماماً.

ثانيًا: ثم في الخطوة التي تليها، في مقلاة على النار، تحمص حبات الحلبة قليلاً ثم يضاف٢ كوب ماء ويترك حتى يغلي ثم يرفع عن النار وتفصل ماء الحلبة عن الحبوب ويحتفظ بهما.

ثالثًا: في وعاء مجوف، تخلط مكونات العجينة الناشفة معاً اولا بما فيها الخميرة، يضاف الزيت ونصف كمية حبوب الحلبة ويعجن باليد قليلاً، ثم اضف ماء الحلبة بالتدريج ويستمر بالعجن حتى الحصول على عجينة متماسكة.

رابعًا: في الخطوة الرابعة، احض صينية فرن وقم بإدهانها بالطحينية، تفرد العجينة بسمك لا يزيد عن 1 سم ( لا تجعلوها سميكة ) يسوى الوجه براحة اليد ثم تقطع الى مثلثات او مربعات حسب الرغبة ويزين الوجه بالفول السوداني حسب الرغبة، ثم اترك العجينة كي ترتاح لمدة 30 دقيقة.

خامسًا: في الخطوة الأخيرة، احمي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية وتدخل الصينية الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تحمر وتنضج، تخرج من الفرن وتسقى بالقطر البارد، تقطع في طبق وتقدم.

وتتمنى وكالة فلسطين اليوم لكم طعامًا هنيئًا.